O Volta Redonda comunica, neste sábado (dia 30), a renovação do contrato com a Pratic Sport. O vínculo com a fornecedora de material esportivo, que se encerrava no fim deste ano, foi estendido até dezembro de 2025.

Após o sucesso da parceria, que vem desde 2022, a marca capixaba seguirá responsável por produzir toda a linha de uniforme do Esquadrão de Aço.

Além dos tradicionais tricolor, branco e preto, a Pratic Sport produziu, em parceria com o Volta Redonda, modelos especiais como a de passeio All Black, All White, Rosa e a retrô de 1976 e 1993.

Conheça mais sobre a Pratic Sport

A Pratic Sport foi fundada no início dos anos 2000 por dois amigos, que decidiram fundar uma fábrica de Uniformes Esportivos Personalizados.

Após alguns anos, a marca foi expandindo e trazendo novidades. Então, a Pratic Sport começou a vestir os clubes profissionais, não esquecendo da sua verdadeira raiz que são os clubes de várzea.

Desde então, a Pratic Sport se tornou uma das marcas de uniformes esportivos personalizados mais influentes do mercado. Sendo reconhecida pela sua inovação, estilo e dedicação ao desempenho esportivo, representando muito mais do que produtos, mas a qualidade profissional e a paixão que ela inspira pelo esporte.

Foto: Divulgação/VRFC