Agentes do Detran.RJ, que coordenam a força-tarefa criada pelo Governo do Estado para fiscalizar ferros-velhos e com isso coibir a comercialização de peças e automóveis de procedência ilícita, interditaram nesta segunda-feira (dia 2) um ferro-velho no bairro Retiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O proprietário não possuía a licença para funcionar e terá 30 dias para comprovar a procedência das carcaças lá encontradas. Caso não consiga apresentar as notas fiscais, todo material será apreendido e encaminhado para destruição em recicladoras cadastradas pelo Detran.RJ.

Essa é a 81ª Operação Desmonte realizada pela força-tarefa desde agosto do ano passado. Ao todo 86 ferros-velhos foram interditados durante as ações de fiscalização. Além do Detran.RJ que coordena toda a ação, participam da força-tarefa as polícias Civil e Militar, Instituto Estadual do Ambiente e Secretaria de Estado de Fazenda. Equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Governo do Estado também auxiliam as ações fazendo mapeamentos de inteligência com o intuito de localizar estabelecimentos que comercializam peças automotivas sem o devido registro no Detran.RJ.