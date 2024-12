A Stellantis, empresa líder do setor automotivo, que detém as marcas Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot, Ram, entre outras, está com inscrições abertas para a turma de 2025 do Programa Formare, voltado à qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social. Realizado em parceria com a Fundação Iochpe, o programa irá oferecer o curso de Assistente de Operações Automotivas Industriais em Porto Real, no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de dezembro, por meio do site da Fundação Iochpe.

Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter nascido entre 2006 e 2008, estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública, possuir uma renda familiar de até um salário-mínimo por pessoa e não ter participado de cursos profissionalizantes anteriormente.

Entre os benefícios que serão oferecidos aos alunos e alunas, estão bolsa-auxílio de estudos, alimentação, uniforme, auxílio-transporte, material didático para uso durante o curso, seguro de vida em grupo, assistência médica ambulatorial e equipamentos de proteção individual e coletivo.

Sobre o Formare

O programa Formare, desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real, conta com a dedicação de colaboradores da empresa que atuam como educadores voluntários. Com uma prática pedagógica inovadora e alinhada às demandas do mercado de trabalho, o projeto tem como pilar central o voluntariado empresarial. Seu principal objetivo é proporcionar educação profissional a jovens de 17 e 18 anos, residentes na região, preparando-os para vivenciar o ambiente industrial e ter a primeira experiência de trabalho.

Desde 2008, a Stellantis mantém uma sólida parceria com a Fundação Iochpe, que já resultou na qualificação de mais de 200 alunos. Desse total, 43% ingressaram no mercado de trabalho formal, e 31% conquistaram oportunidades diretamente na fábrica da Stellantis em Porto Real, reforçando o impacto positivo do programa na inclusão profissional e no desenvolvimento da comunidade local.

A turma que concluirá o curso em dezembro de 2024 será a 13ª formada pela iniciativa, consolidando o compromisso da Stellantis com o desenvolvimento de talentos e a promoção da educação profissional na região.

O processo seletivo será realizado online, e as inscrições podem ser feitas no site: https://ava.fiochpe.org.br/course/view.php?id=398.