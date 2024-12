A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou na terça-feira (dia 3) o Projeto de Lei 4.413/24, que institui o regime Tax Free, um programa de reembolso de impostos (ICMS) em compras feitas por turistas estrangeiros durante a viagem no Brasil. O Projeto de Lei segue agora para sanção do governador Cláudio Castro.

Após entrar em vigor, será feita a licitação para escolher a empresa que vai operar o Tax Free. A estimativa é que a lei já esteja funcionando já nas férias de julho de 2025.

“O Tax Free é um novo capítulo para o turismo no Rio de Janeiro, uma conquista fundamental para o estado. Estamos batendo recordes na chegada de turistas internacionais e essa medida é mais um atrativo, fomentando uma experiência de compra deiferanciada para nossos visitantes estrangeiros. Não tenho dúvida que vamos aumentar ainda mais o fluxo turístico e fortalecer toda a economia local que já está bastante aquecida pelo turismo”, disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca

A renúncia fiscal será progressiva nos primeiros três anos de implementação, com valores estimados de R$ 11,5 milhões (2025), R$ 24 milhões (2026), e R$ 49,7 (2027), atingindo sua maturidade plena a partir de 2028. Segundo levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises do Rio de Janeiro (IFEC RJ) o Tax Free tem potencial para dobrar o valor gasto por turistas no Rio de Janeiro. Quando estiver funcionado em sua plenitude, os valores podem passar de US$ 212 milhões para US$ 411 milhões anuais – o que representaria um impacto superior a R$ 2 bilhões na economia.

O Tax Free já funciona em países como em países como Uruguai, Argentina e Chile.