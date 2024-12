Uma jovem de 26 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quinta-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, por suspeita de tráfico de drogas. A ação ocorreu durante a Operação Canis Pugnax, realizada pelo Grupo de Operações com Cães do Rio de Janeiro, em frente à Unidade Operacional Caiçara.

Na ocasião, os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) – Afonso Cláudio (ES). Durante a fiscalização no bagageiro externo do veículo, as cadelas K9 May, Eva e Faísca, treinadas para detectar drogas, armas e munições, indicaram a presença de substâncias ilícitas em duas bagagens.

Ao verificar a documentação dos passageiros, a equipe identificou a proprietária das bagagens como a ocupante da poltrona 45. Em sua mochila, foram encontrados dois tabletes de maconha, um saco contendo uma pequena quantidade de maconha e um sachê com cocaína. Já em sua mala, havia 35 tabletes de maconha.

Questionada sobre a origem e o destino das drogas, a jovem confessou que havia recebido as bagagens na Rodoviária de São Paulo e que as entregaria na Rodoviária do Espírito Santo. Ela afirmou ainda que, embora não tivesse combinado valores nesta ocasião, costumava receber cerca de R$ 1.500 por viagem transportando entorpecentes.

A suspeita recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à 94ª DP (Piraí), juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF