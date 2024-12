Uma caminhonete avaliada em R$ 189.911, segundo a tabela FIPE, foi recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da quarta-feira (dia 11), durante uma ação de combate ao crime na Rodovia Presidente Dutra. A abordagem ocorreu por volta das 23h, no km 324, no pedágio de Itatiaia.

Os agentes interceptaram uma Toyota Hilux CDSRVA4FD com placas de Bataguassu/MS, conduzida por um homem de 24 anos, que não apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Ele alegou ter adquirido o automóvel no Rio de Janeiro, mas durante uma inspeção detalhada, foram identificadas adulterações em itens de identificação do veículo, configurando um caso de clonagem.

A PRF confirmou que a caminhonete original (abordada pela equipe), com as mesmas características, é registrada em Manhuaçu/MG e havia sido furtada na cidade do Rio de Janeiro em 6 de dezembro.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a 99ª DP (Itatiaia), onde o caso foi registrado. A caminhonete será devolvida ao proprietário.

