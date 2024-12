A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, na madrugada deste domingo (dia 15), um motorista de 43 anos por embriaguez ao volante na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A abordagem ocorreu na altura do km 291 da pista sentido São Paulo.

O caso foi reportado por um caminhoneiro que, ao chegar à Unidade Operacional da PRF em Floriano, informou ter quase colidido com um veículo sedan prata parado parcialmente sobre a faixa de rolamento, representando um risco iminente de acidente.

A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF se dirigiu ao local e encontrou um VW/Voyage com metade do veículo sobre a faixa direita da pista e a outra metade no acostamento. O condutor estava desacordado no banco do motorista, sendo necessário esforço dos policiais para acordá-lo. Quando finalmente despertou, ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico e comportamento confuso.

Submetido ao teste do bafômetro, o motorista registrou 0,85 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais.

Além da prisão, foram aplicadas multas que ultrapassam R$ 3 mil devido às infrações cometidas. O veículo foi recolhido para o pátio contratado pela PRF, e o condutor poderá ter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, além de enfrentar penalidades que incluem detenção de seis meses a três anos e multa, previstas no CTB.