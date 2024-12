Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta com contêiner causou transtornos na tarde desse sábado (dia 14) na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O fato ocorreu por volta das 17h30 na altura do km 331, sentido Rio de Janeiro, e deixou o motorista ferido, além de gerar um congestionamento de 3 a 5 quilômetros na região próxima à Barreira Fiscal de Nhangapi.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, colidindo contra a mureta de concreto lateral. O impacto foi tão intenso que a carreta tombou e o cavalo-trator ficou pendurado. A cabine do veículo foi arrancada e despencou por uma ribanceira de aproximadamente 7 metros de altura.

O motorista foi socorrido por uma equipe médica da CCR RioSP e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende, onde passou por exames.

A pista chegou a ficar parcialmente interditada, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da esquerda, até que fossem realizados os trabalhos de destombamento e remoção do veículo para liberar completamente a via.

Foto: Divulgação/PRF