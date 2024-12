O município de Barra Mansa foi atingido por fortes chuvas neste sábado (dia 21), que causaram transtornos e deixaram o solo saturado em diversas regiões. O acumulado de precipitação chegou a 96mm em apenas três horas, o que provocou três deslizamentos de terra, sendo dois no bairro Vila Nova e um no Jardim Central.

Apesar dos estragos, até o momento, não há registros de desalojados ou desabrigados. A Defesa Civil do município está em alerta e segue monitorando a situação.

Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Drable expressou preocupação com a intensidade da chuva e afirmou que o município está sendo devidamente assistido. “Barra Mansa acabou de receber a chuva mais intensa do Rio de Janeiro. Estamos com algumas intercorrências e equipes estão na rua para solucionar. O governador Cláudio Castro acabou de me ligar oferecendo o suporte necessário”, escreveu o prefeito.

Segundo previsões do Climatempo, a cidade pode registrar mais chuvas fortes ao longo da tarde deste domingo (dia 22), o que mantém as autoridades em alerta máximo. A população é orientada a evitar áreas de risco, como encostas e ruas propensas a deslizamentos, e a entrar em contato com a Defesa Civil em caso de emergência pelo telefone 199.

Foto: Divulgação/Redes Sociais