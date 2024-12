Um caminhão tombou na tarde deste sábado (dia 21), provocando um grande congestionamento na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu no km 301 da pista sentido Rio e causou interdição total da via, deixando o tráfego completamente obstruído por um certo período.

De acordo com informações da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, a pista foi parcialmente liberada por volta das 19h, quando a faixa da direita foi liberada. No entanto, o congestionamento ainda persiste. Por volta das 20h, motoristas ainda enfrentavam um engarrafamento de aproximadamente 15 km de extensão, entre os quilômetros 301 e 286 da Dutra.

Além do tombamento em Barra Mansa, outros dois acidentes foram registrados quase simultaneamente na mesma tarde. Um deles aconteceu na entrada da rodovia que dá acesso ao Parque Nacional de Itatiaia, e o outro no km 339, próximo à divisa de Resende com São Paulo, ambos em trechos da Dutra. A chuva que caiu durante o dia pode ter contribuído para a ocorrência dos acidentes, que causaram ainda mais transtornos no trânsito da região.

Felizmente, não houve registros de vítimas até o momento.

Dicas de segurança:

Redobre a atenção ao dirigir, especialmente em dias de chuva.

Mantenha uma distância segura do veículo à frente.

Caso se depare com um acidente, procure seguir as orientações da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela rodovia.

Foto: Divulgação/PRF