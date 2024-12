Uma operação policial realizada no domingo (29) por guarnições do GAT (Grupo de Ações Táticas) do 10º BPM, em conjunto com a 88ª DP, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na detenção de três rapazes, supostamente envolvidos no tráfico de entorpecentes, em Barra do Piraí. A ação ocorreu no bairro Maracanã, mais precisamente na Ladeira Guilherme Ebias, em uma residência que já era conhecida por ser ponto de distribuição de drogas.

A operação teve início após informações de que um dos suspeitos, de 20 anos, estaria envolvido em uma tentativa de homicídio e roubo de um veículo no distrito de Vargem Alegre. Durante as diligências, a polícia conseguiu localizar o endereço do alvo, que estava em uma casa na Ladeira Guilherme Ebias. Ao chegar no local, a equipe foi recebida por um adolescente, de 17 anos, que inicialmente informou que o homem procurado estava dormindo. No entanto, os policiais perceberam vestígios de drogas espalhados pela casa e, ao entrar, encontraram o alvo deitado no quarto. Um outro homem, de 29 anos, também estava na residência, mas nenhum dos envolvidos confirmou morar ali.

Dentro da residência, a polícia encontrou uma grande quantidade de material entorpecente. Na geladeira, foram localizados 251 frascos de “Loló”, substância conhecida como cloreto de metileno, além de 83 invólucros de maconha. Em uma revista minuciosa, os policiais localizaram outros itens relacionados ao tráfico, como 207 tabletes de maconha, 60 pedras de crack, 44 comprimidos de ecstasy, além de 180 pinos de cocaína e diversos outros materiais de embalagem e anotações relacionadas ao tráfico.

Também foram apreendidos R$ 182 em espécie, três celulares e 228 tubos plásticos vazios, que seriam utilizados para o preparo e distribuição de drogas. Durante a ação, o jovem de 20 anos negou seu envolvimento no roubo do veículo ocorrido em Vargem Alegre, alegando ter estado em uma festa no bairro Coimbra. No entanto, ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, já que um dos envolvidos era menor de idade.

Os outros dois acusados foram detidos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A polícia também encontrou indícios de que o veículo roubado, um Peugeot, havia sido queimado em uma área no bairro Cantão.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à perícia, e os acusados foram levados à 88ª DP, onde permaneceram à disposição da justiça.

Foto: Divulgação