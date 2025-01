Um homem foragido da Justiça foi preso nesta quinta-feira (dia 2) em Volta Redonda, por agentes do Sistema Integrado de Segurança. Ele foi detido após ser flagrado por agentes saindo do Condomínio Ingá II, conduzindo uma motocicleta sem placa no bairro Santa Cruz.

Os agentes fizeram a abordagem e descobriram que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto. O foragido foi detido e encaminhado à delegacia, onde acabou preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por não possuir o dispositivo de identificação obrigatório, a motocicleta ficou apreendida na unidade policial.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que o Sistema Integrado de Segurança tem atuado com foco na redução da criminalidade, otimizando recursos das polícias e aumentando a sensação de segurança.

“O Sistema Integrado tem se mostrado muito eficaz e as abordagens têm sido intensificadas. Os agentes estão nas ruas atentos, com foco na redução da criminalidade. Mais uma vez parabenizo os policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal. Nesse caso, houve a abordagem e foi descoberto o mandado de prisão em aberto, sem qualquer tipo de efeito colateral. É importante que a população também nos ajude, denunciando e participando da construção de uma cidade mais segura. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, enfatizou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop