Na manhã desta quinta-feira (dia 2), a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, esteve na Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com Roger Machado, novo chefe da Pasta, para dar início a uma operação limpeza na cidade, com a entrega de cinco novos caminhões de coleta de lixo para o município.

Com os novos veículos, a prefeita espera resolver uma demanda persistente da população nos últimos anos. As rotas serão alteradas e, em breve, divulgadas aos barrenses através dos canais oficiais da prefeitura municipal.

Segundo o secretário de Serviços Públicos a prefeitura está assumindo um importante compromisso com a população e garante que todo o possível será feito para que a população usufrua de um serviço de qualidade.

“Hoje nós iniciamos uma operação limpeza na cidade. Esse processo será gradual, visto que encontramos certas dificuldades na transição, tais como a falta de materiais, mão de obra e maquinário. Estamos indo pra rua com o que temos no momento. De início, atuaremos nas principais entradas do município. Aproveito a oportunidade para reafirmar nossa dedicação em cumprir com as demandas da população de Barra do Piraí com o objetivo de que a situação seja normalizada o mais rápido possível. Após isso, batalhar para manter um padrão de qualidade à altura de uma cidade desta grandeza.”, apontou Roger.

Além destes veículos, que servirá à sede do município, um outro caminhão será incluído à frota para servir exclusivamente o distrito da Califórnia.

O secretário do Complexo da Califórnia e São José do Turvo, Gabriel Cunha, comentou sobre a expectativa para a melhora na coleta de lixo no distrito.

“Conversei hoje com a prefeita e o Roger para comentar sobre as solicitações e demandas da Califórnia. Assim como toda a cidade, o distrito se encontra com um grande acúmulo de lixo nas ruas, inclusive já tivemos casos de enchentes por conta desse problema. Agora esperamos o envio do maquinário e do novo caminhão para colocarmos a casa em ordem e, após isso, planejarmos a zeladoria do servido”, é o que diz Gabriel.

A prefeita Katia Miki ressaltou que essa operação chega para sanar uma adversidade que atrapalha o dia a dia dos barrenses.

“Hoje é o primeiro dia do nosso mandato e já estamos resolvendo um problema que a população tanto reclama: a coleta de lixo. Conseguiremos renovar a nossa frota de caminhões. Além desses, um outro veículo chegará em breve para atender exclusivamente o distrito da Califórnia”, afirmou a prefeita.

Ainda segundo a chefe do Executivo “nossa gestão irá reorganizar as rotas dos caminhões para potencializar o serviço. Garanto que nenhuma rua de Barra do Piraí ficará sem coleta de lixo. Estamos aqui para resolver esse problema, e para isso, contamos com a colaboração da população. Peço a eles que coloquem o lixo pra fora apenas no dia e na hora da coleta. Da mesma forma, também digo para que vocês nos cobrem caso haja algum problema com qualquer serviço do Poder Público. Juntos iremos vencer esse problema que há tanto tempo tem prejudicado a qualidade de vida dos barrenses.”

A prefeita e o secretário ainda aproveitaram a oportunidade para reunir a equipe da pasta de Serviços Públicos em um café da manhã, os incentivando com palavras de carinho e cooperação.

Roger Machado ressaltou a importância de sua equipe para a nova gestão. “Conto com vocês para transformarmos os serviços públicos do município. Quero que todos tenham o sentimento de estarem participando de uma mudança significativa que deixe a população satisfeita. Da minha parte vocês terão todo o carinho e respeito. Vocês merecem isso!”, assinalou o secretário.

Por fim, a prefeita Katia Miki parabenizou o esforço dos servidores e assegurou que eles terão um espaço de diálogo em seu governo.

“É uma honra estar aqui com vocês, servidores públicos, que estão nesta batalha há tanto tempo, sofrendo e suando pela nossa cidade. Neste momento iniciamos uma nova gestão com colaboração mútua, valorização e respeito. Enquanto vereadora sempre defendi os servidores e agora não será diferente. Comigo vocês terão uma parceira que preza por um canal aberto de diálogo. Precisaremos da força e dedicação de todos, até porque 100 mil pessoas dependem do nosso trabalho”, finalizou a chefe do Executivo.