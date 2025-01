Nesta quarta-feira (dia 02), o prefeito de Resende, Tande Vieira, deu posse aos novos secretários municipais que irão compor sua equipe de governo para o próximo mandato (2025-2028). O evento, realizado na Casa da Cultura Macedo Miranda.

“Hoje é o pontapé inicial. Fiz questão de fazer essa cerimônia aqui na Casa de Cultura para simbolizar uma grande preocupação que a gente tem com a revitalização do Centro Histórico. Muito obrigado a todos, boa sorte e vamos trabalhar, porque tem muita coisa para gente tirar do papel. Agradeço mais uma vez, ao prefeito Diogo Baleiro pela liderança e vamos em frente,” disse o prefeito Tande.

Compromisso com Resende

Encerrando o evento, Tande Vieira reforçou seu compromisso com o município. “Nosso objetivo é fazer de Resende uma cidade ainda melhor para viver, com qualidade de vida, oportunidades e serviços públicos que atendam às expectativas dos moradores. A responsabilidade é grande, mas estamos prontos para os desafios que virão.”

A nova equipe já inicia os trabalhos a partir de hoje, com o desafio de implementar as metas do plano de governo e atender às demandas da população resendense.

Secretariado

Elio Rodrigues – Secretário de Governo e Secretaria de Fazenda

Dr. Ricardo Graciosa – Secretário de Saúde

Thomas Landim – Secretário de Obras e Serviços Públicos

Guilherme Motinha – Secretário de Administração

Dr. Bruno Romar – Procurador-geral do município

Rosa Frech – Secretária de Educação

Alice Brandão – Presidente do Educar

Fernando Rodrigues – Secretário de Indústria e Comércio

Jacqueline Primo Balieiro – Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos

Marilene Vieira – Controladora-geral do Município

Emerson Pacheco – Secretário de Esporte e Lazer

Reginaldo Balieiro – Secretário de Coordenação Operacional

Roberta Dias de Oliveira – Secretária de Turismo

Wilson Moura – Presidente da AMAR (Agência do Meio Ambiente de Resende)

Camila Moreira – Secretária de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Rural

Antônio Dias – presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende (RESENPREVI)

Patrícia Chueri – Secretária se Comunicação Social e Eventos

Secretarias que vão ser criadas:

Professor Wilson – Secretário de Cultura

José Vicente – Secretário de Segurança Pública