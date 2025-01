Uma carreta com registro de roubo em novembro do ano passado, em São Paulo, foi recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal na manhã da sexta-feira (dia 9), em Barra Mansa. Por volta das 9h30, a equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª DEL PRF abordou o veículo na altura do km 282 da Rodovia Presidente Dutra.

Durante a fiscalização foi verificado através de consulta aos sistemas disponíveis que o semi-reboque da carreta, com placa de Itapevi/SP possuía um registro de roubo na data de 14 de novembro de 2024 em São Paulo. Questionado, o condutor da carreta alegou que o veículo teria sido realmente roubado, mas estava atrelado a outro cavalo-trator, tendo o semi-reboque sido localizado abandonado.

Segundo a PRF, as informações estavam desencontradas, com detalhes que não coincidiam com o fato ocorrido e o indivíduo não apresentou qualquer documento de recuperação do semi-reboque roubado. Diante do exposto, a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais cabíveis e registro de recuperação do semi-reboque roubado.

Foto: Divulgação/PRF