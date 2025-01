O trânsito na descida da Serra das Araras foi parcialmente liberado após o tombamento de um caminhão na manhã desta sexta-feira (dia 10). O acidente aconteceu no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão já foi destombado e retirado da pista, o que permitiu a liberação parcial do trânsito. No entanto, a rodovia ainda está com interdição parcial devido à carga que ficou espalhada sobre a faixa. A remoção dessa carga está em andamento, o que deve permitir a liberação total da pista em breve.

Apesar disso, a CCR RioSP, concessionária responsável pela administração da via, informou que ainda há retenções no trecho entre os kms 239 e 228, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da direita. Motoristas que transitam pela região devem ter paciência, pois o congestionamento persiste.

Foto: Divulgação/PRF