O Volta Redonda conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca na noite de quarta-feira (dia 22), ao vencer o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos. Os gols do Voltaço foram marcados por Gabriel Bahia e Bruno Santos, enquanto Matheus Nascimento descontou para o time da casa, que entrou em campo com uma equipe alternativa.

Mesmo com um jogador a menos desde os 22 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Cayo Tenório, o Volta Redonda manteve superioridade em boa parte da partida. O Botafogo, no entanto, teve a chance de empatar aos 34 minutos, mas Patrick de Paula escorregou ao cobrar o pênalti e mandou a bola para fora. Já nos acréscimos, o time alvinegro chegou a balançar as redes com Alamo, mas o gol foi anulado devido a uma falta em Robinho no início do lance.

Após estrear com derrota para o Madureira, o Voltaço engrenou uma sequência de vitórias sobre Fluminense, Bangu e Vasco, alcançando a vice-liderança do campeonato com nove pontos, um a menos que o líder Maricá, que tem 10. Já o Botafogo ocupa a nona posição, com três pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado (dia 25), o Volta Redonda enfrenta o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já no domingo (26), o Botafogo recebe o Bangu novamente no Estádio Nilton Santos.

Foto: Divulgação