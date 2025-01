A região teve novos registros de homicídio nesse final de semana. No domingo (dia 26), um homem de 44 anos foi morto a tiros na porta de casa, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Arlindo Francisco Soares, no bairro Santo Agostinho.

A Policia Militar foi acionada, mas ao chegar no local encontrou a vítima sem vida. O homem foi atingido por tiros no peito e na cabeça. No local, foram apreendidas 16 cápsulas de munição calibre nove milímetros.

O corpo da vítima foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal e o caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Também em Volta Redonda um corpo foi encontrado na manhã de domingo na Rodovia do Contorno. O cadáver apresentava marcas de múltiplos tiros na cabeça e mãos amarradas. Além disso, foram encontradas várias cápsulas no chão.

Já em Resende, no sábado (dia 25), um homem de 32 anos foi executado com diversos tiros em uma área de mata no bairro Paraíso. A Polícia Militar foi acionada por populares que ouviram os disparos e encontraram o corpo com perfurações nas costas, glúteos e parte de trás da cabeça. O homicídio foi registrado na 89ª DP (Resende), que passa a investigá-lo.