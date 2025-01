Os trabalhos preventivos das equipes do Plano Emergencial de Barra Mansa minimizaram os impactos do temporal que atingiu a cidade na noite de domingo (dia 27). Os cerca de 70mm de chuva em apenas 4 horas não causaram ocorrências graves na cidade, mas o volume acumulado em um curto espaço de tempo causou transtornos devido aos alagamentos em vários bairros. O prefeito Luiz Furlani acompanhou o andamento das ocorrências e destacou que as equipes da Prefeitura sempre estarão de prontidão para quaisquer necessidades.

“Meu trabalho como prefeito sempre estará voltado para solucionar os problemas que aparecerem, resolvendo de imediato. Não faltará trabalho da nossa parte para buscar soluções. Agradeço os trabalhos das nossas equipes, que estão em alerta redobrado neste período de chuvas”, destacou Furlani.

O coordenador da Compedc (Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil), João Vitor da Silva Ramos, explicou que foram dez pontos de alagamentos registrados, um desabamento e um afundamento de via.

“Não tivemos nenhuma vítima, nem desalojados ou necessidade de desocupação de imóveis. Registramos dez pontos de alagamentos nos bairros Ano Bom, Barbará, Centro, Saudade, Vila Independência e Vista Alegre. O desabamento de um galpão na Rua Riachuelo, no Ano Bom e um afundamento na Rua Orlando Brandão, no mesmo bairro”, enumerou João Vitor.

O coordenador de Defesa Civil acrescentou que a sirene de alerta de desabamento e transbordamento chegou a ser acionada no bairro Nova Esperança, mas logo o nível do Rio Barra Mansa baixou e não causou maiores transtornos à localidade.

A cota de transbordo do Rio Barra Mansa é de 2,10m – o nível atual do rio é de 1,30m. O Rio Bananal segue com 1,60m (cota de transbordo 6m) e o Rio Paraíba do Sul mantém atuais 2,89m (cota de transbordo 4,50m).

LIMPEZA

Equipes do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria de Manutenção Urbana (SMMU) começaram esta segunda-feira fazendo a limpeza dos pontos alagados e onde houve acúmulo de lixo e lama, como na Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom.

Serviços como podas de árvores e limpeza de bueiros, realizados por equipes do Plano Emergencial (Defesa Civil, Saee, SMMU, Secretarias de Ordem Pública e Assistência Social e Direitos Humanos), foram essenciais para minimizar os transtornos causados.

As equipes seguem em esquema de plantão e em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil através dos telefones 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

Foto: Paulo Dimas