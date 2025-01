Dois acidentes estão causando transtornos no trânsito da Rodovia Presidente Dutra na manhã desta segunda-feira (dia 27). O primeiro deles ocorreu em Barra Mansa, próximo à Unidade Operacional de Floriano. Houve o tombamento de uma carga de madeira na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações preliminares, o motorista sofreu ferimentos leves e está sendo atendido no local. A CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, informou que o tráfego está bastante congestionado na região, com retenções entre os quilômetros 303 e 293.

O segundo acidente aconteceu na altura do km 242 em Piraí, no sentido São Paulo, e envolveu uma carreta. Apesar de não haver vítimas, o acidente resultou em retenções, com tráfego sendo desviado para a faixa da direita. Viaturas estão no local, prestando atendimento. A CCR também confirmou congestionamento entre os quilômetros 244 e 243.

Foto: Divulgação/PRF