A montadora Stellantis anunciou, na quinta-feira (dia 30), a contratação de 1,5 mil trabalhadores para as plantas de Betim e Porto Rela em 2025. As novas vagas serão dedicadas exclusivamente à produção, segundo Emanuele Cappellano, CEO da empresa na região.

As fábricas brasileiras, incluindo a unidade de Goiana, PE, respondem já pela maioria da mão de obra da Stellantis na América do Sul, estimada em 30 mil funcionários diretos.

Atual maior fábrica do grupo no mundo e base produtiva de modelos da Fiat, marca líder do mercado brasileiro com mais de 20% dos licenciamentos em 2024, Betim, que já opera em três turnos, também terá o maior número de novos trabalhadores.

Cappellano afirma que, dos futuros contratados, serão alocados em Minas Gerais algo próximo de 1,2 mil pessoas. A unidade já congrega perto de 16 mil pessoas e pode produzir 630 mil veículos anuais, além de 1,1 milhão de motores e 530 mil câmbios.

Em Porto Real, as contratações devem chegar a 300 vagas, que se somarão ao atual quadro, de 1,8 mil trabalhadores.

A unidade do Sul Fluminense, onde são fabricados os modelos da Citroën e a capacidade produtiva atual é de 129 mil unidades, ainda opera em um único de trabalho.

O aumento do quadro de funcionários, porém, não implicará em adoção de um segundo turno de imediato, afirmou Cappellano.

Com informações do Auto Indústria