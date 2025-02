O deputado e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca (PP), aproveitou seu retorno à Assembleia Legislativa (Alerj) entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro para destacar as necessidades das cidades do interior do Rio. Durante sua passagem, o parlamentar fez duas solicitações ao governador Cláudio Castro (PL), pedindo a implantação do Programa ‘Segurança Presente’ nas cidades de Pinheiral e Piraí, ambas situadas na região Sul Fluminense.

O ‘Segurança Presente’ é um programa de abordagem comunitária, que visa promover ações de segurança pública mais próximas e acolhedoras para moradores, comerciantes e turistas. De acordo com Tutuca, a iniciativa traz impactos positivos nas áreas turísticas, proporcionando maior sensação de segurança, redução da criminalidade e contribuindo para a valorização econômica e social dos destinos fluminenses.