Após o grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (dia 12) em Barra Mansa, o secretário de Ordem Pública, Major Daniel Abreu, informou que foi realizada a verificação da documentação dos veículos envolvidos e constatado licenciamento irregular. Dessa forma, os dois ônibus da Viação Agulhas Negras, envolvidos no acidente, foram apreendidos.

A colisão aconteceu na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II, e também envolveu um carro e uma van que transportava estudantes da Escola Municipal Nove de Abril.

O acidente deixou 40 pessoas feridas. As vítimas foram levadas para os Hospitais Santa Maria e Santa Casa, em Barra Mansa, e para unidades de saúde de Volta Redonda. Outras pessoas com ferimentos leves foram atendidas no local e liberadas.