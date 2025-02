Motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, enfrentam um grande congestionamento na manhã desta quinta-feira (dia 13). O tráfego segue lento desde o km 282 até o km 261, onde um acidente envolvendo três veículos causou uma interdição parcial das pistas. Por volta das 2h da manhã, um caminhão-tanque carregado com etanol colidiu na traseira de um caminhão que transportava madeira e, em seguida, bateu lateralmente em uma carreta carregada com pisos de cerâmica. O impacto fez com que a carreta subisse a mureta que divide as vias, soltando partes da estrutura que atingiram um veículo modelo Fiorino que passava pela pista.

O motorista do caminhão-tanque ficou ferido e foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Testemunhas informaram que o condutor teria admitido ter cochilado ao volante, o que pode ter causado a colisão. Felizmente, não houve derramamento de etanol, após a inspeção dos bombeiros que confirmaram que o tanque do caminhão estava intacto e a carga permanecia segura.

Em razão do acidente, as duas faixas da pista no sentido Rio de Janeiro e as duas faixas no sentido São Paulo foram interditadas para atendimento à ocorrência e segurança dos motoristas. Equipes de resgate ainda permanecem no local.

A situação causou um congestionamento que, por volta das 8h, atingia mais de 20 quilômetros de extensão, do km 282 ao km 261.

A recomendação para quem segue em direção ao Rio é que tenha paciência, já que a liberação completa da via pode demorar mais tempo devido à complexidade do atendimento e remoção dos veículos envolvidos. Outra opção para quem vai para a capital é seguir por Pinheiral até Arrozal e, de lá, acessar a Dutra.