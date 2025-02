Dez minutos após o tombamento de um caminhão no quilômetro 231 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, criminosos começaram a saquear a carga avaliada em R$ 300 mil. O acidente aconteceu por volta das 10h05 desta quinta-feira (dia 13), quando o veículo, que transportava material de escritório e escolar, tombou devido a um problema nos freios, conforme relatado pelo motorista à polícia. Pouco tempo após o ocorrido, indivíduos ainda não identificados se aproximaram do local, pararam seus carros e iniciaram o furto.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos arrancaram as chapas do caminhão e subtraíram três bolsas cheias de material escolar. Eles tentaram também saquear o topo da carga, mas não conseguiram devido à resistência de uma chapa de ferro. No momento em que a Polícia Militar chegou ao local, os suspeitos começaram a fugir.

Com o apoio de testemunhas e fotos feitas antes da chegada das autoridades, as investigações estão em andamento e a polícia acredita que será possível identificar os autores do furto.

O delegado Antônio Furtado, titular da 94ª DP (Piraí), informou que o caso trata-se de um furto qualificado por concurso de agentes, já que mais de dois indivíduos estavam envolvidos e houve rompimento de obstáculos. A carga, que estava avaliada em cerca de R$ 300 mil, gerou um grande prejuízo ao proprietário. Além disso, o tombamento causou bloqueios na rodovia, afetando o tráfego na região.

De acordo com Furtado, o objetivo agora é responsabilizar penalmente os envolvidos no crime. A pena para esse tipo de furto pode chegar a até 8 anos de prisão.

Foto: Reprodução