Um motorista de caminhão morreu na noite de domingo (dia 23) em um acidente ocorrido na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Três Rios. A colisão envolveu uma carreta e um caminhão e aconteceu por volta das 20h, na altura do km 148.

O condutor do caminhão veio à óbito ainda no local e o corpo o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis. Já o motorista da carreta foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

O trânsito no local foi afetado, operando em sistema “Siga e Pare” até às 2h45. A pista só foi totalmente liberada por volta das 5h. A dinâmica do acidente é desconhecida.

Foto: Reprodução