Mais um grave acidente foi registrado na região na manhã desta segunda-feira (dia 24), desta vez em Barra do Piraí. A colisão, envolvendo dois automóveis, ocorreu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do 10º Batalhão da Polícia Militar. Os dois carros bateram de frente, gerando retenções no tráfego da região.

A Polícia Rodoviária Federal está no local e o resgate foi acionado para prestar atendimento às vítimas. No entanto, até o momento, não há informações sobre possíveis feridos.

O tráfego na rodovia segue em meia pista, operando no sistema “Pare e Siga”.

Mais informações em breve.

Foto: Daniel Alves