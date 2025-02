A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta terça-feira (dia 25), em Resende, um carro furtado há menos de uma semana na Zona Oeste do Rio. A apreensão do veículo aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Por volta das 14h, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) receberam informações sobre um veículo que transportava um carro clonado para São Paulo. Na altura do quilômetro 310, a equipe da PRF visualizou um veículo suspeito, transportando um carro avaliado em cerca de R$ 400 mil, com o alarme acionado.

O condutor caiu em contradição ao explicar o motivo do alarme acionado. Ele estava acompanhado de outro homem, o qual disse que apenas fazia companhia ao motorista. Ao ser questionado sobre o veículo que transportava, o condutor informou ser de um cliente e que levaria para Mogi das Cruzes (SP).

Em uma fiscalização mais detalhada, os policiais constataram sinais de adulteração no carro e verificaram que havia um registro de furto. O crime aconteceu em 21 de fevereiro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (89ª DP).

Foto: Divulgação