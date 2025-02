Uma carreta carregada com maionese tombou no início da tarde desta terça-feira (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 12h20, na altura do km 235 da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há informações sobre vítimas.

Este foi o segundo acidente registrado na região nesta terça-feira. Mais cedo, por volta das 9h20, um grave acidente envolvendo dois veículos pesados bloqueou a pista de descida da Serra das Araras, no km 230. A colisão causou grandes transtornos no tráfego, com cerca de 5km de congestionamento. O motorista de um dos caminhões precisou ser resgatado das ferragens. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Foto: Divulgação/PRF