A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quarta-feira (dia 26) um caminhoneiro que transportava cerca de 300 kg de maconha e 30 kg de skunk escondidos em meio a uma carga de arroz.

A abordagem ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí/RJ, durante uma operação da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/RJ) voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes no período do Carnaval.

A ação contou com o apoio de cães farejadores, que auxiliaram na inspeção do veículo. O motorista, que vinha de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A droga seria distribuída em uma comunidade controlada por uma facção criminosa, na Zona Norte do Rio.

O skunk é uma variação da maconha com alto teor de THC, o principal componente psicoativo da planta. Cultivado em estufas com técnicas avançadas de aprimoramento genético, possui efeito mais potente e duradouro do que a maconha comum, sendo altamente valorizado no tráfico de drogas.

O motorista, o veículo e as drogas foram levados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Após, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico interestadual, com pena que pode ultrapassar 20 anos de reclusão em regime fechado.