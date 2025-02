Um jovem de 18 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (dia 25), após tentar furtar uma loja de automóveis no Centro de Valença. Durante patrulhamento pela região, policias militares perceberam que o vidro do estabelecimento, localizado na Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, foi quebrado e que um indivíduo estava tentando sair com um veículo.

Ao se aproximarem do local, os agentes flagraram o suspeito com um Corolla Cross, mas o indivíduo, ao perceber a chegada da polícia, abandonou o veículo, um celular e uma faca e fugiu. Foi iniciada uma busca pelo suspeito que, ao ser encontrado, confessou a tentativa de furto do veículo e ainda admitiu a participação em outros furtos ocorridos na cidade de Valença.

Com o jovem, a polícia apreendeu dois aparelhos celulares, um carregador, um brinco, um cordão e R$314 em dinheiro, itens supostamente provenientes de furtos anteriores. O acusado foi levado à delegacia, onde foi autuado pelo crime de furto, com base no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, e permaneceu à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PM