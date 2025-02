Um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (dia 26) deixou duas pessoas feridas na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda. A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel e foi registrada por volta das 14h20, na altura do km 284, no semáforo do acesso à Pinheiral.

O condutor da moto, que é mototaxista, e seu passageiro sofreram lesões leves. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital São João Batista. A causa do acidente ainda está sendo apurada.

O trânsito na região sofreu algumas complicações temporárias, mas foi liberado pouco após a ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF