Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão está causando sérios transtornos no trânsito na manhã desta quinta-feira (dia 27) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na altura da Vila Independência, na pista sentido Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista com ferimentos moderados para a Santa Casa de Barra Mansa. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após o acidente as duas faixas foram interditadas. A liberação está sendo feita pela CCR RioSP, no entanto, motoristas que trafegam pela região já enfrentam congestionamento significativo.

Foto: Divulgação/PRF