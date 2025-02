Guardas municipais de Volta Redonda detiveram nesta sexta-feira (28) dois homens, de 18 e 21 anos, suspeitos de uma série de roubos na cidade. Contra o de 21 anos havia três mandados de prisão em aberto; todos por roubo. A dupla estava em uma moto sem placa e foi detida após tentar fugir de uma abordagem no bairro Pinto da Serra. Na tentativa de fuga, os suspeitos chegaram a invadir a casa de uma mulher, de 76 anos, e pular no Rio Paraíba do Sul. Eles foram capturados saindo das águas.

Guardas municipais da Patrulha Escolar (GMs De Souza, Lima e as guardas femininas Souza e Pires), que estavam em patrulhamento pelo bairro, avistaram a moto sem placa com os dois suspeitos a bordo. Ao notarem a presença da viatura, a dupla deu meia volta e invadiu a casa da idosa, se aproveitando que ela saía do imóvel no momento. Durante a fuga, eles deixaram a moto dentro do imóvel e teriam ameaçado a idosa, que chegou a ficar em estado de choque com a situação.

Dando apoio à Patrulha Escolar, o inspetor B. Pereira e o GM Matos, a bordo de motos, realizaram buscas pelos suspeitos acompanhando o leito do rio até a ponte do bairro Dom Bosco. Alertados por populares, eles detiveram a dupla, que estava com as roupas molhadas, na altura do número 2.746, no bairro São Luiz. Com os homens foram apreendidos dois capacetes (um preto e outro branco com detalhes em rosa) – que teriam sido descritos por vítimas de roubo na cidade e R$ 510. A suspeita é que esse dinheiro tenha sido roubado de um homem que saía de uma lotérica nessa quinta-feira (27).

Conduzidos à 93ª DP (Delegacia de Polícia), ambos responderão por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, desobediência e violação de domicílio. O mais novo foi liberado, enquanto o mais velho permaneceu preso, em cumprimento aos mandados de prisão contra ele.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os agentes da Guarda Municipal (GMVR) pela ação e destacou a importância do trabalho realizado pela GMVR em Volta Redonda.

“Essa ocorrência só vem ratificar a importância da Guarda Municipal no policiamento urbano de Volta Redonda. Depois de tanto impasse sobre o limite de atuação das corporações em todo o Brasil, esse é um exemplo concreto de como é importante o trabalho que executam, assim como determinou o Supremo Tribunal Federal (STF). Parabenizo os inspetores B. Pereira e De Oliveira; e os GMs De Souza, Lima, Matos e as guardas femininas Souza e Pires. A GMVR é uma referência para as demais de todo o país”, frisou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.