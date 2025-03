Um homem de 33 anos foi preso e uma grande quantidade de drogas apreendida na madrugada deste sábado (dia 1º), em Engenheiro Paulo de Frontin. A ação policial ocorreu na RJ-127, no bairro Ramalho, e teve por objetivo coibir o tráfico de drogas e a entrada de substâncias ilícitas, especialmente devido ao aumento do movimento durante o período do carnaval.

Durante abordagem a um veículo, conduzido por um motorista de aplicativo, a equipe policial percebeu atitudes suspeitas no passageiro, que demonstrou nervosismo. Os policiais notaram um forte odor químico no interior do carro e, após uma revista, foi encontrada uma mochila e uma sacola preta contendo diversos sacolés e pinos com substância suspeita. O homem, que estava visivelmente nervoso, afirmou que a droga pertencia a ele e que a transportaria de um ponto da cidade do Rio de Janeiro até Vassouras, para quitar uma dívida com traficantes locais.

O material apreendido foi contabilizado em 3.290 unidades de cocaína, com valores que totalizam mais de R$ 60 mil. A substância, que pesou 4,6 kg, foi confirmada como cloridrato de cocaína. O acusado, que afirmou ter adquirido a droga no Complexo da Penha e a entregaria a uma pessoa em Vassouras, foi preso e levado à 98º DP, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06).

O motorista do aplicativo, de 36 anos, foi liberado, após confirmar que não tinha conhecimento do que estava sendo transportado.

Foto: Divulgação