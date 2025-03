A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite de sexta-feira (dia 28), em Itatiaia, um homem de 34 anos, por embriaguez ao volante, direção perigosa e porte de droga para consumo. A ação ocorreu na altura do km 317 da Rodovia Presidente Dutra, na entrada de Penedo, durante fiscalização de veículos referente à Operação Carnaval 2025.

Na ocasião, o Grupo de Fiscalização de Trânsito (GPT7) da 7ª Delegacia PRF, deu ordem de parada a um Hyundai/HB20, mas o condutor desobedeceu, empreendendo fuga em alta velocidade. A equipe partiu no encalço do veículo, conseguindo abordá-lo e percebendo que o condutor estava visivelmente embriagado, com odor etílico, fala arrastada e desequilíbrio.

Segundo a PRF, quando questionado sobre o motivo da fuga, o indivíduo confessou ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de maconha. Em revista no interior do veículo foi encontrada pequena quantidade da droga. Além disso, em consulta aos sistemas disponíveis foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação do indivíduo estava vencida há mais de 30 dias.

O condutor se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro mas, diante dos sinais visíveis de embriaguez, foi preenchido Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (TCSACP), conforme Resolução 432/2013 do CONTRAN. Com isso, o homem recebeu voz de prisão e foi enquadrado em dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool; direção perigosa; e porte de droga para consumo próprio. A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia) para as providências legais cabíveis e o veículo foi removido para o pátio.

Foto: Divulgação/PRF