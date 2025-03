A Prefeitura de Piraí informou que a empresa Viação Cidade do Aço assumiu o transporte público municipal a partir de meia noite deste sábado (dia 1º). A mudança ocorreu devido ao encerramento do contrato emergencial com a empresa Itapetinga, no dia 28 de fevereiro, sem possibilidade de renovação, conforme determina a Lei 14.133.

Para garantir a continuidade do serviço sem prejuízos à população, foi firmado um novo contrato emergencial com a Viação Cidade do Aço. A empresa mantém todos os horários e itinerários do contrato anterior, mas com medidas que, segundo a prefeitura, garantem mais transparência e fiscalização. “A Prefeitura de Piraí terá acesso irrestrito ao sistema de bilhetagem eletrônica e ao monitoramento via GPS, permitindo verificar em tempo real o cumprimento de horários e itinerários”, disse o governo municipal em comunicado à imprensa.

Alem disso, o contrato emergencial garantiu que a Viação Cidade do Aço disponibilize uma frota completamente nova e exclusiva para Piraí.

FISCALIZAÇÃO INTENSIFICADA

Para garantir que a transição ocorra de forma adequada, os primeiros ônibus da nova frota foram recebidos na rodoviária à meia-noite do dia 1º de março e passaram por uma inspeção conduzida pelo secretário de Mobilidade Urbana e Ordem Pública e sua equipe. “A Prefeitura reforça que a fiscalização será diária para garantir o cumprimento do contrato e ajustes serão feitos sempre que necessário para atender melhor a população”, garantiu a prefeitura.

GARANTIAS PARA OS USUÁRIOS DURANTE A TRANSIÇÃO

Enquanto o novo sistema de bilhetagem é implementado, a Prefeitura assegurou o valor da tarifa em R$ 2,50, que os usuários de vale-transporte que carregaram créditos com a antiga empresa poderão continuar embarcando com o cartão antigo até a portabilidade para o novo sistema e o acesso dos estudantes da rede pública.