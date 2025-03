Policiais civis da delegacia de Resende, sob o comando do delegado Michel Floroschk, prenderam no domingo (dia 2) uma mulher de 32 anos, acusada de roubo. O mandado de prisão havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais – TJRJ e foi cumprido por volta das 14h, na Avenida Marcílio Dias, no bairro Jardim Jalisco.

A Polícia Civil não forneceu mais detalhes sobre o crime cometido pela foragida que, após recapturada, agora se encontra à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação