Duas pessoas morreram na noite da terça-feira (dia 2) em um acidente na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão envolveu três veículos e ainda deixou uma terceira pessoa ferida. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas fatais foram identificadas como o policial militar Leonan de Araújo, de 38 anos, e sua esposa, Bruna de Castro Pinto da Silva, de 28 anos. Eles moravam em Barra do Piraí.

Segundo as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, um Mercedes-Benz que seguia no sentido Barra do Piraí/Vassouras, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Fox do casal. Em seguida, um caminhão que trafegava logo atrás não conseguiu frear a tempo e também colidiu com o veículo, agravando ainda mais a situação.

Os dois morreram no local, sendo que o motorista da Mercedes-Benz sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa, onde ficou sob observação. A terceira vítima, motorista do caminhão que também esteve envolvido no acidente, não sofreu ferimentos graves.

A PRF informou que o motorista da Mercedes foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou 0,32 mg de álcool por litro de ar expelido, configurando embriaguez ao volante.

Além do impacto no trânsito, o acidente gerou interdições na via por aproximadamente três horas, uma vez que o caminhão envolvido no acidente transportava produtos inflamáveis. Felizmente, a carga não foi afetada e não houve vazamentos. O tráfego foi liberado parcialmente por volta das 3h e a pista foi totalmente desbloqueada posteriormente.

Foto: Divulgação/PRF