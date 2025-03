No quarto dia de Carnaval, Barra Mansa terá como atração principal o bloco ‘Cordão do Bola Preta’, considerado um dos mais antigos e maiores blocos de rua do mundo. Ele foi fundado em 31 de dezembro de 1918, no Rio de Janeiro, e desde então atrai uma multidão de pessoas que curtem os figurinos e toda a animação do bloco.

O Cordão do Bola Preta estará em Barra Mansa para alegrar o público nesta segunda-feira, dia 03. O show acontecerá na Avenida Roosevelt Brasil, a partir das 20h. Além do tradicional bloco, o dia contará ainda com show da Banda Guerra, às 18h, e matinê, às 15h, com o bailinho kids da cantora Cecília Reis.

Pelas ruas da cidade também passarão os blocos. Pela primeira vez desfilando no município, o FlaBarraMansa é formado por torcedores do Flamengo e sairá da Avenida Roosevelt Brasil às 14h. Já o tradicional Bloco do Boi vai sair do bairro Roberto Silveira, às 16h.

O carnaval no município está sendo realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, com o apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), por meio do incentivo do Giro Cultural.

Confira a programação dos próximos dois dias de festa:

03 de março (segunda-feira)

14h – Bloco FlaBarraMansa – Avenida Roosevelt Brasil

16h – Bloco do Boi – Várzea

Shows no Palco:

15h – Matinê para crianças Bailinho Kids com Cecília Reis

18h – Banda Guerra

20h – Cordão do Bola Preta

04 de março (terça-feira)

13h – Bloco Arrastão do Povão – Vista Alegre

16h – Bloco do Boi – Várzea

Shows no Palco:

15h – Matinê para crianças Bloquinho Infantil Mamãe eu Quero Sambar

18h – OpSamba

20h – Thiago Cordeiro

Foto: Divulgação