Em uma ação conjunta realizada entre as Polícias Militar e Civil, em Valença, um homem de 21 anos foi preso e uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida, além de uma arma de fogo, munições e dinheiro em espécie.

A operação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na Rua Joaquim Luiz Cardoso, no bairro Ponte Funda. Durante a revista na casa do suspeito, as equipes encontraram diversos materiais ilícitos, entre eles 33 pinos de cocaína, totalizando 57,8g, além de 13 tubos com erva seca e 9 tiras de maconha prensada, pesando no total 54,5g. Também foram localizados R$ 1.814 em espécie, um celular bloqueado e um revólver calibre .38 com seis munições, sendo uma deflagrada.

A operação contou com a participação de equipes do GAT, do setor Delta, da 91ª DP, sob a supervisão da Tenente PM Fernanda, comandante da 3ª Cia, e do Delegado Titular da 91ª DP, Dr. Ronaldo Aparecido. Durante o cumprimento do mandado, o suspeito foi localizado em sua residência, onde os policiais realizaram a busca e apreensão dos materiais ilícitos. O revólver foi encontrado sob o sofá da sala, e os entorpecentes estavam escondidos em um armário na área externa e em um tanque.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a 91ª DP, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (Art. 14 da Lei 10.826/03). Ele permanece preso à disposição da Justiça. Informações obtidas durante a investigação indicam que ele seria um membro ativo de uma facção criminosa, sendo apontado como responsável pela venda de drogas na localidade.

Ainda conforme o mandado, um segundo alvo não foi localizado. Sua residência foi revista, mas nada de ilícito foi encontrado.

Os materiais apreendidos, incluindo as drogas, a arma, as munições e o dinheiro, foram encaminhados à perícia.

Foto: Divulgação