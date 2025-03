Homem é preso na Ilha Grande por agredir companheira na frente dos filhos

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam, nesta segunda-feira (dia 10), um homem acusado de espancar sua companheira. A prisão ocorreu na Praia de Palmas, em Ilha Grande, após a Justiça decretar sua prisão preventiva.

O crime aconteceu no último sábado (dia 8), Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, a vítima, com diversas lesões pelo corpo, procurou atendimento na unidade policial da Ilha Grande e denunciou as agressões. Segundo relato, ela foi atacada por motivo de ciúmes, sofrendo hematomas principalmente nas pernas.

Imagens anexadas ao inquérito mostram o agressor caminhando em direção à vítima, que clama por ajuda, antes de ser violentamente agredida. O crime ocorreu na frente dos filhos menores do casal.

Diante da gravidade do caso, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pelo Plantão Judiciário da Capital. Com o mandado em mãos, uma equipe seguiu até a residência do investigado, na Ilha de Palmas.

Ao perceber a aproximação da embarcação policial, o homem tentou fugir para uma área de mata, mas foi localizado após buscas intensas e preso pelos agentes.

A ação foi coordenada pela delegada Paula Loureiro. O preso foi encaminhado à delegacia e permanecerá à disposição da Justiça.