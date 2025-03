Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Piraí

Duas mulheres foram presas na noite desta segunda-feira (10) por tráfico de drogas durante uma abordagem da equipe do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) no posto de fiscalização de Rosa Machado, na RJ-145, em Piraí.

Segundo a polícia, elas são oriundas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e transportavam mais de 6 kg de maconha, 2 kg de cocaína e 5 litros de loló. O material ilícito seria entregue no município de Mendes.

A ação foi realizada por policiais do CPRv, que identificaram a droga durante a fiscalização e prenderam as suspeitas em flagrante. Após a apreensão, as mulheres foram conduzidas para a Delegacia de Piraí, onde permaneceram detidas à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada pela equipe composta pelo sargento M. Gonçalves e os soldados Gouvêa e Alrivam. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos na distribuição das drogas na região.