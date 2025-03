Pinheiral recebe Festival Sabores do Vale do Café em abril

Em reunião realizada nesta quarta-feira (dia 12), foi feito o lançamento da edição do Festival Sabores do Vale do Café, que vai acontecer em Pinheiral nos dias 4 e 5 de abril.

O encontro contou com as presenças do prefeito Luciano Muniz; do assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias; do presidente do Sicomércio, Jorge Aiex; da secretária Municipal de Cultura e Turismo, Aline Gouvêia; do secretário Municipal de Desenvolvimento, Miguel Barbosa de Freitas; e do organizador do evento, Luís Vilela.

O evento, que será realizado na principal praça de Pinheiral, promete reunir o melhor da gastronomia da região, como os produtos premiados do APL do Vale do Café, do qual fazem parte produtores de café, cachaça e queijo artesanal.

“Eventos como esse fortalecem a produção local e impulsionam o turismo. Os produtores do APL vão somar a este evento que tem apoio da Setur-RJ, do Sicomércio e do Sebrae”, disse Wanderson.

O prefeito de Pinheiral também mencionou a importância do festival. “Agradeço ao secretário Gustavo Tutuca por trazer esse evento para o nosso município. O Festival Sabores do Vale do Café certamente vai atrair mais turistas e movimentar nossa economia”, disse Muniz.

“O Sicomércio é parceiro do evento, que envolve os comerciantes da cidade para movimentar a economia”, disse o presidente do Sicomércio.