Itatiaia: Veículo clonado é recuperado pela PRF

A PRF recuperou, na sexta-feira (dia 14), um veículo T Cross prata clonado, que trafegava na BR-116, sentido São Paulo.

O automóvel era conduzido por um jovem de 28 anos, natural de Ilhéus-BA, que informou estar indo para São Paulo visitar parentes e que havia acabado de comprar o veiculo pelo valor de R$ 15.000,00.

Os agentes observaram sinais de adulteração nos elementos identificadores do veículo, sendo possível identificar que, na verdade, o automóvel se tratava de um VW/T Cross Sense TSI AD, com registro de roubo no dia 19 de fevereiro de 2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Diante disso, a equipe informou ao condutor sobre o que estava ocorrendo com o veículo e o mesmo, de imediato, mudou a sua declaração, afirmando ter pego o veículo em São Gonçalo e que o levaria para São Paulo, onde o entregaria a um desconhecido, e receberia apenas uma ajuda de custo pelo transporte do veículo, pois havia uma dívida com o indivíduo que o entregou o carro em São Gonçalo, restando esta quitada, após a viagem e entrega do automóvel.

Diante disso o veículo e indivíduo foram encaminhados para 99ª DP, em Itatiaia, para as medidas cabíveis.