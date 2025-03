Fundação Beatriz Gama promove curso de Barbearia no Criaad de Volta Redonda

A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, retomou a parceria com o Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) para ofertar cursos profissionalizantes a adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas no município. O primeiro curso de 2025, de Barbearia, teve início na última semana no Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), unidade do Degase de semiliberdade voltada para a faixa etária entre 12 e 18 anos.

O curso de Barbearia tem duração de quatro meses, com aulas uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, das 14h às 16h50, na sede do Criaad, no bairro Vila Mury. A aula inaugural, ministrada pelo professor Levi Lopes Guimarães, ocorreu na última quarta-feira, dia 12, e reuniu cinco alunos.

O diretor do Criaad Volta Redonda, Thiago Fonseca e Silva, agradeceu ao professor Levi e a toda a equipe da Fundação Beatriz Gama envolvida no projeto, destacando especialmente o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, pela parceria. “A aula inaugural foi um sucesso. Essa parceria é muito importante para esses jovens, e pode significar a chance de um futuro melhor quando saírem da instituição”, afirmou.

As ações para o fortalecimento da parceria entre a FBG e o Degase começaram no mês passado, quando uma equipe da fundação visitou o Cense (Centro de Socioeducação) Irmã Asunción de la Gándara Ustara. Essa unidade do Degase, localizada no bairro Roma, também receberá os cursos profissionalizantes para os internos.

A Fundação Beatriz Gama fornece o material necessário para os cursos e contribui para a transformação social desses jovens por meio da capacitação profissional.

“A qualificação profissional é fundamental para a inclusão social, proporcionando novas oportunidades e perspectivas de vida para esses jovens. Por meio da educação e do aprendizado técnico, eles podem construir um futuro com mais autonomia e dignidade”, disse o presidente da FBG, Vitor Hugo.

Fotos: Divulgação – Secom/PMVR