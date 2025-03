CSN inicia programação do Dia Mundial da Água com soltura de peixes no Rio Paraíba do Sul

A CSN realizou na manhã desta quinta-feira a soltura de 5.500 peixes juvenis no Rio Paraíba do Sul, marcando o início das atividades do Dia Mundial da Água. A iniciativa, que chega ao seu terceiro ano consecutivo, já contabiliza mais de 32.500 peixes soltos desde 2022, reforçando o compromisso da empresa com a recuperação da biodiversidade e a preservação dos recursos hídricos.

As espécies soltas foram Piabanha (Brycon insignis), Grumatã (Prochilodus vimboides) e Lambari do rabo branco (Bryconamericus tenuis), todas nativas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e originárias do banco genético vivo de espécies de peixes ameaçadas de extinção.

A ação contou com a presença de representantes de diversos parceiros, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Educação, a Defesa Civil de Volta Redonda e o INEA.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, destacou: “Hoje é um dia muito gratificante. Com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, realizamos a soltura de 5.500 peixes no Rio Paraíba do Sul. Esse rio nos dá sustento e qualidade de vida e precisa ser preservado. O meio ambiente não pode mais esperar. As ações de meio ambiente devem ser feitas nesse momento. Agradeço a parceria.”

Além da soltura de peixes, a programação do Programa de Educação Ambiental (PEA) da CSN inclui visitas a laboratórios, palestras e ações ambientais, com o objetivo de conscientizar alunos, professores e colaboradores sobre a importância da gestão sustentável da água.

Destaques da programação:

24/03 (segunda-feira) – Visitas guiadas aos laboratórios do Centro de Pesquisas da CSN, onde alunos acompanharão a análise da qualidade da água devolvida ao Rio Paraíba do Sul após o processo industrial. Importante destacar que a qualidade da água devolvida é muito melhor do que da água captada.

26/03 (quarta-feira) – Mutirão de limpeza no Córrego do Bugio, com confecção de cartazes e dinâmicas sobre desperdício e poluição da água, em parceria com a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros de Volta Redonda.

27/03 (quinta-feira) – Visita e plantio de mudas na Floresta da Cicuta, reforçando a importância da preservação da vegetação para a qualidade dos recursos hídricos. A CSN já plantou mais de 85.000 mudas no entorno do Floresta e alcançara a marca de 110.000 mudas plantadas.

28/03 (sexta-feira) – Palestra e visita à ETPC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), onde alunos conhecerão os processos de tratamento de água da CSN e realizarão experimentos práticos.

21/03 (sexta-feira) – 9h às 10h – Live “Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Recursos Hídricos na Indústria”, com o especialista Lucas Lima, que abordará o impacto da tecnologia na gestão e preservação da água.