ARTIGO: O caso do suposto racismo em uma escola de Volta Redonda

Por Adelson Vidal Alves

Circula pelas redes sociais uma nota de repúdio a um suposto crime de racismo cometido por uma professora na Escola Estadual Manuel Marinho, em Volta Redonda. Assinam a nota o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) e várias organizações identitárias.

Mal escrita e com frases sem contexto, a nota parte de uma condenação prévia da docente, sem qualquer espaço para o contraditório. Em uma democracia, todos os cidadãos devem ser ouvidos, tendo direito à defesa quando acusados de algum delito. Mas, para o fascismo identitário, que arrasta os incautos para sua narrativa autoritária, basta uma única acusação da “vítima” para que o acusado seja sumariamente punido e exposto ao linchamento virtual e até físico.

Importada dos Estados Unidos, grupos do movimento negro se movem por uma tal Teoria Crítica da Raça. Nesta infame teoria, o julgamento amplo e igualitário presente nas repúblicas democráticas é substituído por uma sentença dada pela palavra das minorias, com suas “verdades” valendo sempre mais que a fala do acusado. Quando um negro acusa um branco de racismo, não há necessidade de tanta investigação, já que a palavra do negro vira uma verdade automática. Essencializa-se o “oprimido” como sendo naturalmente bom, contra a palavra do seu “opressor” branco.

É óbvio que a professora deveria ser ouvida, provas colhidas, evidências apresentadas para que a acusada virasse, de fato, uma suspeita digna de investigação formal. Mas a Secretaria de Estado de Educação correu para afastar a docente, aparentemente sem a devida apuração. Ouviu-se, segundo a imprensa, uma tal “Comissão da Diversidade Racial”.

Devemos dizer que, nestas comissões, não há diversidade nenhuma, são apenas ativistas do movimento negro travestidos de investigadores. Como em uma inquisição racial, carregam sua bíblia, e todos que fogem de seus dogmas são logo tratados como hereges dignos da fogueira santa woke.

Mas voltemos à famigerada nota ideológica. Mesmo que nela estivesse presente a pura verdade dos fatos, poderíamos chegar à fácil conclusão de que os signatários do documento misturam ignorância histórica, paranoia e desprezo pela liberdade de expressão. Trago abaixo as supostas falas da docente com meus comentários sobre elas:

“Os negros se vitimizam muito” – Frase que generaliza de forma simplista a questão do racismo contra negros. Mas, aqui, trata-se de uma opinião, não há racismo nem crime por parte da professora.

“Os negros se vendiam, você acha que alguém ia pegar eles à força?” – Dita dessa forma, há aqui um erro histórico grosseiro. O tráfico atlântico foi, sim, feito pelo uso da força, ou alguém acha que os negros se ofereceram para serem escravizados? No entanto, também é verdade que reinos africanos participaram ativamente da comercialização de escravos. Chachá, um mulato traficante, participou fortemente desse processo.

Há trabalhos que vão do africanista Alberto da Costa e Silva até o antropólogo Antônio Risério, apresentando rica bibliografia sobre o tema. É sabido que, antes da chegada dos europeus à África, havia escravidão entre os próprios africanos, ainda que com outro caráter. Sobre essa questão, escreveu o insuspeito historiador marxista Jacob Gorender em O Escravismo Colonial: “Captar prisioneiros para o tráfico tornou-se atividade prioritária para tribos primitivas de remotas regiões interioranas à de Estados litorâneos como o de Daomé.”

“De acordo com a Bíblia, a escravidão deveria existir até hoje” – A Bíblia, de fato, apoia a escravidão em vários versículos. Cito um: “Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando; antes, mostrando toda a boa lealdade, para que, em tudo, sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador” (Tito 2:9-10). É verdade que uma interpretação fundamentalista de um livro antigo não deveria nortear a cabeça de ninguém em um tema tão delicado. Mas daí a ser tratado como racismo, vai um mundo de diferença.

“Hitler não soube executar, mas suas ideias eram boas” – Não temos o exato contexto da fala. Porém, admito que elogiar Hitler nunca será uma boa ideia. Só que, aqui, trazendo positividade para as ideias nazistas, não se ofende apenas negros, mas também comunistas, ciganos, mestiços e, principalmente, judeus, as maiores vítimas desse monstro.

“Pessoas brancas também sofrem racismo” – Isso é verdade. O racismo não se caracteriza apenas por uma mão única racial, como vergonhosamente decretou o STJ. Ele se caracteriza pela discriminação e pelo preconceito incentivados por uma ideia hierárquica sobre raças humanas. A falácia do racismo estrutural tenta construir uma máquina determinista que forma racistas, operada por brancos contra negros. Onde estão essas estruturas? Ninguém sabe. O racismo ocorre contra negros, asiáticos, judeus e, sim, contra brancos também.

A professora (se ela disse mesmo essas palavras como aqui estão) é, no mínimo, despreparada. A maioria das frases é fruto de ignorância. A que exalta Hitler, essa sim, devidamente contextualizada, poderia gerar até mesmo uma exoneração da profissional. Mas disso depende uma investigação e um julgamento com amplo direito de defesa. O linchamento virtual, irresponsavelmente incentivado por seitas sindicais e organizações identitárias, fere os princípios democráticos e consagra a prática fascista de julgamento sumário.

Adelson Vidal Alves é professor de história e colunista da Folha do Aço

