Após retomada das obras, Hospital da Criança caminha para dois anos de atraso e aumento de custos

O leitor da Folha do Aço já está acostumado com os constantes atrasos nas obras contratadas pela prefeitura de Volta Redonda. O Hospital da Criança, em construção em uma área ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, no Retiro, é mais um exemplo disso. A obra começou em 2016, foi paralisada por alguns anos e, após a retomada, uma nova pedra fundamental foi lançada em 1º de julho de 2022.

Inicialmente, a previsão era de que a primeira fase da obra fosse concluída em abril de 2023, mas o projeto já acumula atrasos consideráveis. A construção teve início após a assinatura do contrato com a Lopes Construtora e Estrutura Metálica, em 12 de setembro de 2022.

Desde então, foram concedidos quatro termos aditivos, sendo o último em 25 de fevereiro de 2024, que estendeu o prazo para a conclusão até o próximo dia 19 de maio. O custo da obra também já foi reajustado em 7,96%, elevando o valor total para mais de R$ 10,2 milhões.

Durante a campanha eleitoral de 2024, o prefeito Neto (PP), candidato à reeleição, afirmou que o Hospital da Criança estava prestes a se tornar realidade. Ele mencionou que a primeira fase da obra, com 6.100 m² de área construída, seria concluída entre o final de setembro e início de outubro do ano passado, e a segunda fase ficaria pronta em 2025. A primeira previsão não se confirmou, para variar.

Naquela oportunidade, Neto detalhou que a unidade contará com 17 leitos de internação pediátrica, além de sala de medicação, posto de enfermagem e outras instalações essenciais.

Com cinco pavimentos e 6.100 m² de área construída, o Hospital da Criança de Volta Redonda contará com recepção própria, consultórios de atendimento, salas de medicação e emergência, além de espaços para repouso e internação. Quando concluído, o hospital funcionará de forma independente, oferecendo uma gama de serviços especializados para crianças e adolescentes.

Longe de ser concluído

Apesar dos novos prazos, a obra ainda está longe de ser concluída. A segunda etapa do projeto do Hospital da Criança envolve a transferência da maternidade da Rede Municipal de Saúde, atualmente no Hospital São João Batista, para a nova unidade da rede pública.

Em setembro de 2024, o prefeito Neto anunciou que a maternidade contará com centro cirúrgico e obstétrico, UTI Neonatal, UCI, centro de parto normal, além de leitos de alojamento conjunto e ginecológico.