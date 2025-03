Violência: Criminosos armados fazem família refém e roubam mais de R$ 60 mil em Barra do Piraí

Um assalto violento deixou uma família em estado de choque na madrugada de quinta-feira (dia 27) no bairro Matadouro, em Barra do Piraí. Três criminosos armados invadiram uma residência localizada na Rua Frutuoso Gil Gonçalves, renderam um empresário de 41 anos, sua esposa, de 40, e a filha do casal, de apenas 9 anos. Durante o crime, os assaltantes ameaçaram matar as vítimas caso houvesse qualquer reação.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos entraram na casa por volta das 2h, amarraram os moradores e recolheram diversos itens de valor. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 60 mil, incluindo joias avaliadas em aproximadamente R$ 50 mil, diversos modelos de relógios, seis celulares, perfumes importados e R$ 12 mil em dinheiro.

Os criminosos utilizaram o carro da família para transportar os objetos roubados. O veículo foi encontrado abandonado na Rua Doutor Morais Barbosa, na área central da cidade, horas depois do crime. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos para identificar os autores do roubo.

A residência passou por perícia criminal e análise papiloscópica para levantar possíveis impressões digitais dos suspeitos. Apesar do susto, a família não sofreu ferimentos físicos. O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí, que segue com as investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.